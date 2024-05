LPI-J: Ortseingangsschild entwendet

Jena (ots) - Beim Ausfahren aus einer Grundstücksausfahrt hat eine 23-jährige Autofahrerin einen Radfahrer übersehen. Die junge Frau beabsichtige am Montagnachmittag aus einem Grundstück in der Göschwitzer Straße zu fahren, als der Radler auf dem vorbeiführenden Radweg fuhr. Es kam zur Kollision, wobei der 66-jährige Radfahrer leichte Verletzungen erlitt. Durch einen Rettungswagen wurde er vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ...

