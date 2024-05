LPI-J: Daten ausgespäht und betrogen

Weimar (ots) - In Weimar Nord wollte am Montagmittag die Fahrerin eines Opels auf den Parkplatz eines Supermarktes einbiegen. Beim Abbiegevorgang übersah die 41-Jährige einen ebenso alten Radfahrer, der in dieselbe Richtung unterwegs war. Es kam zur Kollision der beiden, wodurch der Radler stürzte. Glücklicherweise zog er sich aber nur leichte Verletzungen zu. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr