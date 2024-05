LPI-J: Imbiss aufgebrochen

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Bad Klosterlausnitz: Zwischen dem Kreisverkehr an der A9 und der Ortslage Hermsdorf ereignete sich am Sonntagabend ein schwerer Verkehrsunfall. Ein in Richtung Hermsdorf fahrender Pkw beabsichtigte an der Einmündung zur Birkenlinie in diese nach links einzufahren. Dabei missachtete der 42-jährige Fahrer den entgegenkommenden Motoradfahrer. Der 19-jährige Krad-Fahrer stürzte nach der ...

