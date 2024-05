LPI-J: Dachrinne geklaut

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Hermsdorf: Als ein 59-jähriger am Sonntag zu seinem Auto zurückkehrte, musste er eine Beschädigung daran feststellen. Das Fahrzeug stellte er in der Straße Am Neuen Haus am 24.05.2024 ab. Durch einen bisher unbekannten Täter wurde in dem Zeitraum der Lack an der Beifahrerseite zerkratzt. Die Polizei Saale-Holzland hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1504 ...

