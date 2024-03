Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch in Tankstelle

Wiehl (ots)

Zwischen 3 Uhr und 3.20 Uhr am Donnerstagmorgen (28. März) sind Unbekannte in eine Tankstelle auf der Straße "Bremigswiese" in Oberwiehl eingebrochen. Wie auf den Aufnahmen einer Überwachungskamera zu sehen ist, fuhr gegen 3 Uhr ein dunkler Pkw vor den Haupteingang der Tankstelle. Zwei Personen versuchten zunächst die Haupteingangstür aufzuhebeln. Als dies nicht gelang, machten sie sich an der Seitentür zu schaffen. Sie schafften es in den Inneraum und lösten dabei die Vernebelungsanlage aus. Wenige Minuten später flüchtetendie Täter mit zahlreichen Zigarettenpackungen auf die L336 in Richtung Wiehl-Zentrum. Die eine Person trug eine schwarze Sturmhaube, einen roten Kapuzenpullover, eine dunkle Hose sowie hellgraue Sneaker mit weißer Sohle. Die zweite Person trug eine hellgraue Sturmhaube, eine schwarze Jacke mit hellgrauer Kapuze, eine dunkle Hose sowie schwarz-weiße Sneaker und hatte einen hellblauen Tragebeutel dabei. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990.

