POL-GM: Seniorin Opfer von Trickdiebstahl

Engelskirchen (ots)

Eine Seniorin ist am Dienstag (26. März) in ihrer Wohnung in der Straße "Im Grengel" von Trickdieben bestohlen worden. Gegen 12 Uhr hatte eine unbekannte Frau bei der Seniorin geschellt und um ein Glas Wasser gebeten. Als die Seniorin in die Küche ging, folgte die Unbekannte ihr und verwickelte sie in ein Gespräch. Währenddessen schlich sich eine weitere Person in die Wohnung, durchsuchte das Schlafzimmer und entwendete Schmuck. Die Geschädigte bemerkte den Diebstahl erst zwei Stunden später.

Die Verdächtige war zwischen 20 und 30 Jahre alt, etwa 165 cm groß und hatte helle, schulterlange Haare. Bekleidet war sie mit einem hellen Pullover und einer beige rosafarbenen Jeans. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990.

