POL-KN: (Stockach/ Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf der Goethestraße- Zeugen gesucht (11.01.2024)

Stockach (ots)

Auf der Goethestraße ist am Donnerstagvormittag, gegen 9 Uhr, eine Unfallflucht passiert. Ein 73-jähriger Mann stieg auf Höhe Hausnummer 3 in seinen am rechten Straßenrand geparkte VW Sportsvan ein. Zeitgleich fuhr ein unbekannter Lastwagenfahrer mit einem 7,5- Tonner an dem VW vorbei und streifte hierbei die halbgeöffnete Tür. Ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte einfach davon. Der Lastwagen soll die Aufschrift "Re Food" gehabt haben. Personen, die den Unfall beobachte haben oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07771 9391-0 beim Polizeirevier Stockach zu melden.

