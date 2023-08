Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Verkehrsunfälle am Wochenende in Schwerin

Schwerin (ots)

In den vergangenen Tagen kam es in der Landeshauptstadt zu zwei Verkehrsunfällen mit schwerwiegenden Folgen: Der erste Fall ereignete sich am Freitag, dem 25.8. im Stadtteil Krebsförden-Dorf: Gegen 13.35 Uhr erfasste ein 39-jähriger Schweriner mit seinem Lkw bei einem Rangiermanöver in der Dorfstraße einen 97-jährigen Fußgänger, der sich dem Transporter von hinten genähert hatte. Der Senior aus Nordrhein-Westphalen stürzte und zog sich Verletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand der Ermittlungen des Kriminalkommissariats Schwerin.

Ein weiterer Verkehrsunfall ereignete sich am 26.8. gegen 12.15 Uhr im Stadtteil Lankow: Ersten Erkenntnissen nach setzte der 59-jährige Fahrer eines Linienbusses sein Fahrzeug an einer Bushaltestelle in der Gadebuscher Straße rückwärts zurück und stieß dabei gegen das hinter ihm zum Stehen gekommene Fahrzeug einer 27-jährigen Schwerinerin. Personen wurden entgegen erster Befürchtung nicht verletzt, allerdings entstand Sachschaden in geschätzter Gesamthöhe von ca. 5.000 Euro. Die genaue Unfallursache wird auch hier Gegenstand von Ermittlungen sein.

Es handelt sich bei allen Unfallbeteiligten um deutsche Staatsangehörige.

