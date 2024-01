Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Einbruch in Neubau - Elektromaterial im Wert von etwa 1000 Euro gestohlen

VS-Villingen (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag sind unbekannte Täter in einen Neubau des Bildungszentrums im "Vordere(n) Eckweg" eingebrochen und haben daraus Elektromaterial, vorwiegend Sicherungen und Steckdosen, im Wert von rund 1000 Euro entwendet. Über eine zuvor aufgebrochene Bautür gelangten die Täter in das hinter einem Parkplatz eines Möbelzentrums gelegenen Neubaugebäude und richteten dabei rund 200 Euro Sachschaden an. Aus dem Gebäude entwendeten die Einbrecher verschiedene Steckdosen und Sicherungen und verließen den Neubau mit ihrem Diebesgut wieder. Die Polizei Villingen hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise. Personen, die in der Nacht von Donnerstag auf Freitag oder auch schon in den frühen Abendstunden des Donnerstags verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des am "Vordere(n) Eckweg" gelegenen Neubaus gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Villingen, Tel.: 07721 601-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell