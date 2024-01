Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Beim Linksabbiegen mit entgegenkommendem Auto zusammengestoßen - 13.000 Euro Schaden

VS-Villingen (ots)

Rund 13.000 Euro Sachschaden an zwei Mercedes sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Donnerstagabend an der Einmündung der Milanstraße auf die Wieselsbergstraße ereignet hat. Gegen 17.45 Uhr fuhr ein 28-Jähriger mit einem Mercedes GLC auf der Wieselsbergstraße stadtauswärts und wollte nach links auf die Milanstraße abbiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit einem Mercedes CLK, dessen 20-jähriger Fahrer dem anderen Mercedes entgegenkam und auf der Wieselsbergstraße in Richtung Stadtmitte fuhr. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden. Abschleppdienste kümmerten sich um den Abtransport der beiden nicht mehr fahrbereiten Autos.

