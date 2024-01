Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen-Leipferdingen, Lkr. Tuttlingen) Feuerwehreinsatz nach Kaminbrand

Geisingen-Leipferdingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Nach einem Kaminbrand an einem Einfamilienhaus ist es am Mittwochabend, kurz nach 18 Uhr, zu einem Einsatz der Feuerwehrabteilungen Leipferdingen und Geisingen in der Luitfriedstraße Ecke Schmiedgasse gekommen. Vermutlich infolge mangelnder Luftzufuhr kam es im Kamin des Hauses zu einer Überhitzung und schließlich zum Brand innerhalb des Kamins. Nach der Alarmierung fuhren die Feuerwehrabteilungen Leipferdingen und Geisingen mit vier Fahrzeugen und 35 Mann zu dem gemeldeten Brandort. Allerdings gingen die Flammen im Kamin von selbst aus. Nach der Überprüfung des Kamins durch einen hinzugezogenen Schornsteinfeger konnte die Wehr wieder abrücken.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell