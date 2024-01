Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wurmlingen, Lkr. Tuttlingen) Fußgängerin von abbiegendem Auto erfasst

Wurmlingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Am Donnerstagabend ist eine 34-jährige Fußgängerin an der Abzweigung Untere Hauptstraße und Schloßstraße von einem abbiegenden Auto erfasst und dabei verletzt worden. Kurz vor 18 Uhr bog ein 61-Jähriger mit einem grauen Jeep an der Abzweigung nach links ab. Hierbei übersah der Mann die querende Fußgängerin und es kam zur Kollision. Nach einer Erstbehandlung durch die eintreffenden Rettungskräfte wurde die nach ersten Erkenntnissen leicht verletzte Frau zur weiteren Behandlung in die Tuttlinger Klinik gebracht.

