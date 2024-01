POL-KN: (VS-Schwenningen) Nachtrag zum aktuell Brand einer Lagerhalle im Gewerbegebiet im Osten von Schwenningen - Durchgeführte Messungen ergaben keine Giftstoffebelastung

Oberndorf a.N.-Aistaig (ots) - Im Zeitraum von Mittwochabend, 20.00 Uhr, bis Donnerstagmorgen, 8.15 Uhr, hat ein unbekannter Täter in der Wiesentalstraße an einer bei der Kirche wegen des Narrenwochenendes aufgestellten Hütte eine Plexiglasscheibe eingeschlagen. Durch die Tat entstand Sachschaden in noch nicht ...

mehr