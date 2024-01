Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Gasaustritt in der Lilienthalstraße (12.01.2024)

Konstanz (ots)

Am Freitagmorgen, gegen 7 Uhr, haben Mitarbeitende einer Firma in der Lilienthalstraße ein ätzendes und rauchendes Gas festgestellt, das aus einem im Keller abgestellten Container austrat. Ein Angestellter konnte diesen Container mit einem Gabelstapler aus dem Gebäude bringen, wo sich das austretende Gas an der Luft verflüchtigte. Eine Gefahr für Anwohner und die Umwelt bestand nicht. Insgesamt erlitten 18 Personen durch das Einatmen der Chemikalie Atemwegsreizungen. Diese befanden sich zum Zeitpunkt des Austritts im Gebäude. Der alarmierte Rettungsdienst brachte die leicht Verletzten zur Untersuchung in umliegende Kliniken. Die Feuerwehr Konstanz sowie ein Gefahrgutzug und das Gewerbeaufsichtsamt sind ebenfalls am Einsatzort. Nach derzeitigen Stand der Ermittlungen sind am Donnerstag zwei Chemikalien, darunter auch Salpetersäure, gemischt worden, um ein Reinigungsmittel für Kessel herzustellen. Das Chemikaliengemisch lagerte in einem Container. Aus bislang nicht bekannten Gründen kam es zu einem Temperaturanstieg und damit zu einem Überdruck, wodurch das Gas austrat und sich im Gebäude verteilte. Für die Bergung des Containers ist eine Spezialfirma angefordert worden. Die Bergung und der Einsatz ist noch im vollen Gange, weshalb aktuell noch die Byk-Gulden-Straße und die Lilienthalstraße für den Verkehr gesperrt ist. Die Abteilung "Gewerbe/ Umwelt" der Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache des Gefahrgutaustritts aufgenommen. Diese dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell