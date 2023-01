Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Sachbeschädigung einer Holzstatue in Kirkel

Polizei Homburg (ots)

Am 01.01.2023, zwischen 17:00 und 21:00 Uhr, wurde an einer Holzstatue, welche am Waldeingang in der Burgstraße / Ecke Hirschbergstraße steht, beide Hände abgebrochen sowie die Schrauben herausgerissen. Weiterhin fehlt der Hellebarde, Stangenwaffe, welcher die Holzstatue in den Händen hielt. Zur Tatzeit wurden von einem Zeugen zwei Jugendliche gesehen, die u.a. die Hellebarde mitgeführt hätten. Auf Ansprache hätten sie gesagt, dass Sie die Statue reparieren wollten. Es muss davon ausgegangen werden, dass es sich bei den Jugendlichen um die Täter gehandelt hat. Eine Täterbeschreibung liegt nicht vor. Der entstandene Sachschaden liegt bei etwa 400,00 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841 / 1060) in Verbindung zu setzen

