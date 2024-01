Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gosheim, Lkr. Tuttlingen) 72-jährige Autofahrerin bei Unfall leicht verletzt

Gosheim, Lkr. Tuttlingen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der am Donnerstag, kurz nach 16.30 Uhr, an der Parkplatzausfahrt eines Einkaufsmarktes in der Wehinger Straße passiert ist, hat sich eine 72-jährige Autofahrerin leichte Verletzungen zugezogen. Die Frau wollte mit einem Renault Captur vom Parkplatz des Einkaufsmarktes auf die Wehinger Straße fahren. Hierbei kam es zur Kollision mit einem Skoda Octavia, dessen 45-jähriger Fahrer auf der Wehinger Straße fuhr. Bei dem Unfall biss sich die Renault-Fahrerin infolge der Kollision auf die Lippe und musste durch eintreffende Rettungskräfte behandelt werden. An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von rund 9000 Euro.

