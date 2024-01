Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim, Hochemmingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) In Schrebergarten und Abstellraum eingebrochen - Polizei bittet um Hinweise

Bad Dürrheim, Hochemmingen, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

In der Zeit von Dienstagmorgen bis Donnerstagvormittag ist ein unbekannter Täter gewaltsamt auf das Gelände eines Schrebergartens an der Mühlhauser Straße eingedrungen und in der Folge in einen Abstellraum einer vorhandenen Gartenhütte eingebrochen. Nach dem Überwinden des Schlosses am Zugang des Schrebergartens begab sich der Unbekannte zu der vorhandenen Gartenhütte und suchte diese nach Wertgegenständen ab. Nach dem Aufbrechen eines angrenzenden Abstellraums suchte der Täter auch diesen nach möglichem Diebesgut ab. Was genau entwendet wurde, steht noch nicht fest. Die Polizei Bad Dürrheim, Tel.: 07726 93948-0, hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise.

