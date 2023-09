Polizei Hagen

POL-HA: Falsches Abbiegen stößt Polizisten auf Fahrer ohne Führerschein

Hagen-Haspe (ots)

Am Dienstag, 05.09.2023, führte eine Streifenwagenbesatzung gegen 15 Uhr eine gezielte Verkehrsüberwachung auf der Enneper Straße durch. Dabei fiel ihr ein BMW auf, der verbotswidrig von einem Grundstück in Richtung Gevelsberg abbog. Die Beamten hielten den Fahrer in der Martinstraße an. Dieser versuchte zunächst, sich für seinen Bruder auszugeben. Die Polizisten ließen sich jedoch nicht täuschen und stießen bei einer Durchsuchung auf einen Reisepass, der den Mann eindeutig identifizierte. Der 31-Jährige war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Diese war ihm wegen einer Alkoholfahrt entzogen worden. Die Beamten legten eine Anzeige gegen den Mann vor uns untersagten die Weiterfahrt. (hir)

