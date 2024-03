Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zwei Geschäftseinbrüche in Bielstein

Wiehl (ots)

In der Nacht zu Dienstag (25./26. März) haben Unbekannte eine Bäckerei an der Bielsteiner Straße eingebrochen. Bei einem Einbruchsversuch in ein benachbartes Schreibwarengeschäft scheiterten die Täter.

An der Bäckerei konnten sich die Täter durch Hebeln an der Schiebetüre Zugang verschaffen. Anschließend öffneten sie gewaltsam die Kasse, in der sich allerdings kein Geld befand. Sie flüchteten ohne Beute. Vermutlich versuchten die gleichen Täter die Zugangstüre eines in der Nähe befindlichen Schreibwarengeschäfts aufzubrechen. Hier konnten sie aber die Türe nicht überwinden und brachen ihr Vorhaben ab. Die Tatzeit lag zwischen 19 Uhr am Montag und 7 Uhr am Dienstag.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell