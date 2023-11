Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl von Diesel aus einem LKW im Industriegebiet in Gronau (Leine) - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

(sud) In der Nacht von Montag (20.11.2023), ca. 17:30 Uhr, auf Dienstag (21.11.2023), ca. 04:45 Uhr, ist es in Gronau in der Straße Im Meerfeld zu einem Diebstahl von Diesel gekommen. Bislang unbekannte Täter öffneten gewaltsam den Tank eines am Fahrbahnrand geparkten Lkw und entwendeten aus diesem ca. 180 Liter Diesel. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 05068/93380 bei der Polizei in Elze zu melden.

