Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Schlägerei in der Innenstadt - Wer hat etwas beobachtet?

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) An der Ecke Kardinal-Bertram-Straße Ecke Kurzer Hagen soll es am Sonntagnachmittag, 19.11.2023, gegen 13:30 Uhr, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen etwa sechs Personen gekommen sein. Was sich dort genau zugetragen hat, ist bislang unklar.

Die eingesetzten Polizeikräfte trafen kurz nach dem Eingang der Meldung am Einsatzort auf drei Männer im Alter von 37, 40 und 43 Jahren, die mehr oder weniger alkoholisiert waren. Sowohl der 37-Jährige als auch der 40-Jährige wiesen Verletzungen im Gesicht auf, für deren Versorgung ein Rettungswagen hinzugezogen wurde. Zur Aufhellung des Sachverhalts trugen die Männer allerdings nicht bei.

Aus diesem Grund werden Zeugen, die das Geschehen möglicherweise beobachtet haben, gebeten, sich unter der Nr. 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

