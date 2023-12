Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Verkehrsunfallflucht: Polizei sucht Verursacher und Pärchen welches den Unfall beobachtete

Geldern (ots)

Am Dienstag (12. Dezember 2023) kam es zwischen 16:30 Uhr und 16:55 Uhr auf einem Parkplatz an der Issumer Straße in Geldern zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei konnte ein Pärchen beobachten, wie ein männlicher Fahrer eines Ford Transit Custom (MZ-E8446) einen abgestellten Audi SQ5 beim Einparken beschädigte. Bei dem Audi handelt es sich um den Wagen eines 56-jährigen Halters aus Kerken. Während der Ford an der hinteren linken Seite beschädigt wurde, entstand am Audi Sachschaden im vorderen rechten Bereich. Ein 24-jähriger Mann aus Geldern konnte bei seiner Rückkehr zum Parkplatz, einen Mann beobachten welcher sich vom Ford Transit Custom entfernte. Der Mann hatte den Unfall selbst nicht wahrgenommen können, wurde aber durch ein Pärchen darauf hingewiesen, dass der Fahrer des Ford Transit Custom beim Einparken den Audi SQ5 touchiert habe und es nun zu einer Unfallflucht gekommen sei. Während sich das Pärchen von der Unfallstelle entfernte, informierte der Mann aus Geldern die Polizei und konnte den Fahrer des Ford Transit Custom wie folgt beschreiben:

- männlich - ca. 55 bis 65 Jahre alt - ca. 175 cm bis 185 cm groß - graue Haare

Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei neben dem Unfallverursacher, auch das Pärchen welches den Unfall beobachtet hatte und nimm weitere Zeugenhinweise bei der Polizei Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)

