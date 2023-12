Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendiebstahl/ Wer kennt die Täter auf den Bildern wieder?

Kerken-Nieukerk (ots)

Am 03.07.2023 gegen 16:35 Uhr wurde eine bislang unbekannte Frau in einem Juwelier Geschäft in Nieukerk beim Entwenden von schmuck erwischt und gab dort falsche Personalien an. Zwei weitere, derzeit auch unbekannte männliche Tatverdächtige, befanden sich ebenfalls im Geschäft und erweckten den Anschein, die Mitarbeiterin ablenken zu wollen.

Täterbeschreibung 1: - weiblich - schlank - blonde Haare - gebrochenes Deutsch - ca. 25 bis 35 Jahre alt - Bekleidung: braune Biker-Jacke, blaue Jeans, grauer Pullover, führte Handtasche und Sonnenbrille mit

Täterbeschreibung 2:

- männlich - kräftig - dunkle Haare - ca. 190 bis 200cm groß - ca. 25 bis 35 Jahre alt - Bekleidung: blaues Sweatshirt, dunkle Hose (Jeans), Turnschuhe

Täterbeschreibung 3:

- männlich - schlank - dunkle Haare - ca. 190 bis 200 cm groß - ca. 30 bis 40 Jahre alt - Bekleidung: schwarze Blouson-Jacke, blaue Jeans

Bilder der Tatverdächtigen sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/121942

Hinweise zur Identität der Personen nimmt die Kripo in Geldern unter Telefon 02831 1250 entgegen. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell