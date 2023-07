FW-M: Zwei neue BMW ausgebrannt (Westend)

München (ots) - Sonntag, 9. Juli 2023, 19.35 Uhr Oslostraße Am Abend hat es in einer Vier-Zimmer-Wohnung in der Messestadt-Riem gebrannt. Die Bewohner waren glücklicherweise nicht zu Hause. Ein Nachbar der fünfgeschossigen Wohnanlage hörte den Rauchmelder der im zweiten Stock gelegenen Wohnung. Zugleich sah er Rauch aus den Fenstern steigen. Er alarmierte die Feuerwehr und informierte die Nachbarn. Diese begaben sich ...

mehr