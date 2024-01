POL-NOM: Raub einer Spielekonsole

Uslar (ots) - USLAR, (go), B 241, AMELITH/BEVERUNGEN, Sonntag, der 28.01.2024, 10:00 Uhr. Ein 37 jähriger PKW Fahrer aus Beverungen befuhr die B 241 aus Richtung Amelith kommend in Richtung Beverungen. Aufgrund von Glätte kam er von der Fahrbahn ab und im Seitengraben zum Stehen. Durch den Unfall wurde das Erdreich im Graben aufgewühlt. Die Straßenmeisterei wurde informiert. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 600 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

