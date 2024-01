POL-NOM: Zeuge beobachtet Unfallflüchtigen

Bad Gandersheim (ots) - Am 27.01.2024 kommt es gegen 20:00 Uhr im Fliederweg in Bad Gandersheim zu einer Unfallflucht, bei der ein brauner Hyundai i30 am vorderen Kennzeichen und dessen Halterung beschädigt wurde. Der Verursacher parkte seinen PKW rückwärts vor dem bereits abgeparkten PKW der Beteiligten und touchierte diesen dabei. Anschließend verließ er den Unfallort ohne schadensregulierend Maßnahmen zu ...

