LPI-G: Handwagen geraubt

Altenburg (ots) - Wintersdorf: Am 08.02.2023, gegen 13:25 Uhr hielt sich eine 53-jährige Frau in einem Verbrauchermarkt in der Kauerndorfer Allee auf, um dort in der Folge diverse Kosmetika zu stehlen. Ihr Vorhaben wurde jedoch von einem Mitarbeiter bemerkt, so dass die Polizei gerufen wurde. Die 53-järhige Diebin muss nun mit einer entsprechenden Anzeige rechnen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 / ...

