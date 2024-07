Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung - Wer erkennt den mutmaßlichen Dieb?

Gelsenkirchen (ots)

Mit einem Bild aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei nach einem Tatverdächtigen in einem Fall von Diebstahl und Computerbetrug. Am Mittwoch, 15. Mai 2024, hatte ein 77-jähriger Bochumer gegen 11.30 Uhr sein Auto an der Hüssener Straße in Ückendorf geparkt. Dabei wurde vergessen, das Fenster auf der Beifahrerseite zu schließen. Als der Mann gegen 12 Uhr zu einem Wagen zurückkehrte, bemerkte er, dass seine Geldbörse inklusive Bankkarte verschwunden war. Nur wenig später wurde bereits von einer unbekannten Person versucht, mit der Bankkarte Bargeld von einem Bankautomaten in der Altstadt abzuholen. Der Tatverdächtige wurde dabei von einer Überwachungskamera aufgezeichnet.

Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung des Bildes angeordnet. Wer Hinweise zu der abgebildeten Person geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365 8212 im Kriminalkommissariat 22 oder unter 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden.

Das Bild des Gesuchten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/141065

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell