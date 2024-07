Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Drohungen gegen Taylor Swift/ Verdächtiger bleibt im Gewahrsam

Gelsenkirchen (ots)

Wie die Polizei Gelsenkirchen in einer Pressemitteilung vom heutigen Tag, 18. Juli 2024, 0.17 Uhr, (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/5825407) berichtete, ist vor dem ersten Konzert von Taylor Swift am gestrigen Abend, 17. Juli 2024, in der Gelsenkirchener Veltins-Arena ein Mann in Gewahrsam genommen worden.

Hierzu teilt die Polizei ergänzend mit, dass es sich bei dem Tatverdächtigen um einen 34 Jahre alten us-amerikanischen Staatsbürger handelt. Der Mann war durch Drohungen gegen die Sängerin und ihren Lebensgefährten in den sozialen Medien aufgefallen. Da erste Ermittlungen eine Gefahr nicht gänzlich ausschließen konnten, ist der Verdächtige bei der Einlasskontrolle vor dem Konzert, zu dem er eine Eintrittskarte besaß, identifiziert und in Gewahrsam genommen worden. Durch das zuständige Amtsgericht Gelsenkirchen wurde eine längerfristige Ingewahrsamnahme zur Gefahrenabwehr bis einschließlich Samstag, 20. Juli 2024, angeordnet. Eine Gefahr für die Künstlerin oder Besucher des Konzertes hat zu keinem Zeitpunkt bestanden.

