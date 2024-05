Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: PK Elze - Gronau (Leine) Zeugenaufruf nach versuchten Einbruchdiebstahl in den Kiosk der Minigolfanlage am Freibad Gronau

Hildesheim (ots)

(bur) Im Tatzeitraum Dienstag 21.05.2024, 21:00 Uhr bis Donnerstag 23.05.2024, 13:00 Uhr wurde versucht, gewaltsam in den Kiosk der Minigolfanlage an der Kuhmasch neben dem Freibad Gronau einzudringen. Dabei wurde ein Schaden in Höhe von ca. 300 Euro verursacht. Entwendet wurde nach ersten Angaben jedoch nichts. Geschädigt ist in diesem Fall die Samtgemeinde Leinebergland sowie der 52 jährige Pächter aus Springe, der den Vorfall am 23. Mai der Polizei Elze meldete. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter mitteilen können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Elze unter T. 05068-9338-0 oder der PST Gronau unter T. 05182-923370 zu melden.

