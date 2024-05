Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots)

Sarstedt, Im Sacke - (ep) Am 23.05.24, im Zeitraum von 07:50 Uhr bis 18:35 Uhr, beschädigt ein Unbekannter Verkehrsteilnehmer, wahrscheinlich beim Ein- oder Ausparken den PKW der Geschädigten. Der geschädigte PKW war ordnungsgemäß geparkt auf dem Parkplatz des Heimatmuseums und der Grundschule. Der Geschädigten entsteht ein Schaden von 1000 Euro. Zeugen die Hinweise geben können werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066 - 985 0 in Verbindung zu setzen.

