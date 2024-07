Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Rollerfahrer bei Sturz verletzt

Nordhausen (ots)

Am Montag befuhr ein Rollerfahrer gegen 17.50 Uhr die Parkallee aus Richtung Krimderode in Richtung Stadtzentrum. Im Kreuzungsbereich zum Beethovenring musste der 82-jährige Fahrer an der roten Ampel halten. Als die Ampel auf Grün schaltete, kam der Fahrer mit seinem Leichtkraftrad aus noch ungeklärter Ursache zu Fall. Der Rollerfahrer erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen.

