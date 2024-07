LPI-NDH: Fußgänger angefahren und von der Unfallstelle geflüchtet

Uder (ots) - Am Montag kam es an der Einmündung der Brückenstraße in Richtung Straße der Einheit zu einer Kollision eines Autos mit einer Radfahrerin. Diese wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Zur Unfallursache hat die Polizeiinspektion Eichsfeld die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Telefon: 03631/961503 ...

mehr