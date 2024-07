LPI-J: Aufgefahren

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Tröbnitz: Mitarbeiter einer Baustelle in Tröbnitz fanden am Dienstagmorgen ihren Bagger mit fehlenden Bauteilen vor. Unbekannte Diebe versuchten den Bagger in der Nacht zum Dienstag zu starten. Da dies misslang entfernten sie Bauteile wie den Löffel im Gesamtwert von circa 2000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen um Hinweise zum Tatgeschehen. Ihre Beobachtungen und Informationen werden telefonisch unter 0361 ...

