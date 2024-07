LPI-J: Mit Rollern auf der Landesstraße unterwegs

Jena (ots) - Im Bereich der Ringwiese stürzte am Dienstagmorgen ein Radfahrer. An einer Engstelle bremste der 58-jähriger Radler aufgrund von Gegenverkehr stark ab und kam dadurch zu Fall. Mit schweren Verletzungen wurde er anschließend durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei nahm den Unfall auf und kümmerte sich um die Sicherung des Fahrrades. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1504 E-Mail: ...

mehr