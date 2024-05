Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zeugen melden in Schlangenlinien fahrende Autofahrerin

Waldbröl (ots)

Am Donnerstag (2. Mai) meldeten Zeugen der Polizei einen schwarzen BMW, der in Nümbrecht in Richtung Waldbröl Schlangenlinien fuhr. Dabei geriet er mehrfach in den Gegenverkehr, sodass andere Fahrzeuge abbremsen mussten, um eine Kollision zu vermeiden. Polizisten trafen das beschriebene Auto um 16.44 Uhr auf der Strandbadstraße in Waldbröl an. Die 55-jährige Fahrerin aus Nümbrecht fuhr sehr langsam und weiterhin in Schlangenlinien. Bei der Kontrolle wirkte sie abwesend und musste sich beim Aussteigen am Auto festhalten. Die 55-Jährige musste für eine Blutprobe mit zur Wache; ihr Führerschein wurde sichergestellt.

