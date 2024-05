Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Motorradfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Lindlar (ots)

An der Einmündung Unterommer / Schlürscheid in Lindlar-Linde ist am Mittwoch (1. Mai) gegen 11.15 Uhr ein 58-jähriger Motorradfahrer gestürzt und zog sich schwere Verletzungen zu. Der 58-Jährige aus Wuppertal fuhr in einer Gruppe. Ausgangs einer Rechtskurve geriet der 58-Jährige gegen den Bordstein und kam zu Fall. Er kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell