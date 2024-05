POL-GM: 24-Jährige bei Unfall mit Tandem-Rad schwer verletzt

Radevormwald (ots) - Zwischen 22.30 Uhr am Dienstag (30. April) und 9 Uhr am Mittwoch sind Unbekannte in einen geparkten Seat Arosa eingebrochen. Das Auto war zur Tatzeit in der Straße "Neuland" in Radevormwald-Dahlerau abgestellt. Um in das Fahrzeug zu gelangen schlugen die Täter das Fenster der Fahrertür ein. Die Diebe entkamen mit einem Autoradio der Marke JVC. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der 02261 81990 entgegen. Rückfragen von ...

