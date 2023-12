Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Schulwegunfall - 16-jährige leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Montag (11.12.) gegen 10.00 Uhr erschien eine 16-jährige Gladbeckerin mit ihrem Vater auf der Polizeiwache. Die Schülerin gab an, gegen 07.55 Uhr auf dem Weg zur Schule auf der Schützenstraße von einem Pkw angefahren worden zu sein. Nach dem Unfall kam es zum Personalienaustausch mit der Fahrzeugführerin, einer 49-jährigen Gladbeckerin. Anschließend informierte die 16-jährige ihren Vater. Als dieser am Unfallort eintraf, hatte sich die Fahrzeugführerin bereits entfernt. In einem Krankenhaus wurden bei der Schülerin leichte Verletzungen festgestellt, so dass sie nach der ambulanten Behandlung wieder nach Hause konnte.

