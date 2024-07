POL-GE: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Gelsenkirchen (ots) - Die Polizei Gelsenkirchen ermittelt, nachdem die Feuerwehr Gelsenkirchen am Donnerstagmorgen, 18. Juli 2024, den Brand in einem Mehrfamilienhaus gelöscht hatte. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet eine Wohnung in der ersten Etage in einem Mehrfamilienhaus auf der Steinfurthstraße in Brand. Die meisten Anwohner verließen eigenständig das Haus, die Feuerwehr Gelsenkirchen half den übrigen ...

