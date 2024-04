LPI-GTH: Berauscht

Nessetal (Landkreis Gotha) (ots) - Gestern Abend fuhr ein 72-jähriger Fahrer eines Simson Kleinkraftrades die L1029 von Friedrichswerth in Richtung Weingarten. Aus unbekannter Ursache fuhr der Mann in einer dort befindlichen Kurve geradeaus und kam anschließend zu Fall. Hierbei wurde der 72-Jährige schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Die Straße war temporär halbseitig gesperrt. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

