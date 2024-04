LPI-GTH: Zu Fall gekommen

Sonneborn (Landkreis Gotha) (ots) - Ein oder mehrere Unbekannte begaben sich zu einem Feuerwehrgerätehaus in der Straße "Am Arzbach" und drangen gewaltsam in dieses ein. In der weiteren Folge entwendeten der oder die Täter unter anderem einen hydraulischen Spreizer. Das Beutegut hat einen Gesamtwert von circa 30.000 Euro. Die Tat wurde am 27. April, gegen 03.40 Uhr polizeilich bekannt. Hinweise zu Täter oder ...

