LPI-GTH: Hochwertige Fahrräder aus Keller entwendet

Arnstadt (ots) - Am Morgen des gestrigen Tages wurde der Polizei ein Kellereinbruch in einen Mehrfamilienhaus in der Kassler Straße gemeldet. Bislang unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum vom Freitagabend bis gestern Morgen gewaltsam Zutritt zum Mehrfamilienhaus und brachen in weiterer Folge gewaltsam eine Kellertür auf. Aus dem Keller wurde ein Pedelec der Marke Bulls sonic Evo 3 in schwarz mit einem Wert von 3000 Euro und ein Mountainbike Specialized Rockhopper ...

