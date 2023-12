POL-MI: Landrat Ali Dogan dankt für selbstlose Rettungstat

Minden (ots) - Wegen einer Raubstraftat in der Lindenstraße haben die hiesigen Beamten die Ermittlungen aufgenommen. Ein 16-Jähriger hatte sich am Mittwochabend gegen 18.20 Uhr am nordwestlichen Pavillon des ZOB befunden und auf einen Bus gewartet, als drei männliche Personen auf ihn zu kamen und ihn körperlich angingen. Dazu drückten sie ihr Opfer gegen eine Scheibe, forderten Bargeld und durchsuchten es. Als sich ...

