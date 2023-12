Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Landrat Ali Doğan dankt für selbstlose Rettungstat

Hasoon Sadig brachte sich selbst in Gefahr, um seine Nachbarin aus einer lebensbedrohlichen Notlage zu retten. Für diesen selbstlosen Einsatz dankten Landrat Ali Doğan sowie Abteilungsleiter Polizei Mathias Schmidt im Rahmen einer Feierstunde.

Es war eine unübersichtliche und dramatische Situation, als Hasoon Sadig und seine Tochter in den Abendstunden des 02.09.2023 in Minden ihrer angegriffenen Nachbarin zur Hilfe eilten. Das Opfer wurde infolge eines eskalierenden Streits von ihrem ehemaligen Lebenspartner mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Aufgeschreckt durch die Hilfeschreie seiner Nachbarin verschafften sich er und seine Tochter zunächst gewaltsam Zugang zu der Wohnung. Hier gelang es Herrn Sadig den fortwährenden Angriff auf die Frau zu unterbinden und sie vor weitergehenden Verletzungen zu bewahren. Der Angreifer ergriff daraufhin die Flucht. Anschließend brachte der Retter die Schwerverletzte ins Johannes Wesling Klinikum. Darüber hinaus betreute die Familie zunächst die Kinder des Opfers. Der flüchtige Täter stellte sich noch in der Nacht auf der Polizeiwache Minden. In der Folge wurde die Untersuchungshaft anordnet.

Für diese Rettungstat dankte Landrat Ali Doğan persönlich im Kreishaus in Minden: "Sie haben trotz großer Gefahr für sich selbst umsichtig und schnell gehandelt und konnten so Ihre Nachbarin vor Schlimmerem bewahren. Mit Ihrem vorbildlichen Handeln haben Sie Verantwortungsbewusstsein, Courage und Entschlossenheit gezeigt. Das Einstehen für diese wichtigen Werte in unserer Gesellschaft ist nicht selbstverständlich". Der Abteilungsleiter Polizei, Mathias Schmidt, schloss sich dem Dank des Behördenleiters an.

