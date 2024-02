Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: E-Scooter unter dem Einfluss von Betäubungsmittel geführt

Haßloch (ots)

Am 20.02.2024 gegen 23:20 Uhr befuhr ein 49 Jahre alter Haßlocher mit seinem E-Scooter den Lachener Weg in 67454 Haßloch und wurde anschließend einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des Fahrers, ergaben sich Hinweise auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamin. Aus diesem Grund wurde dem 49-Jährigen auf hiesiger Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Der E-Scooter wurde an die Ehefrau des verantwortlichen Fahrers übergeben. Nun muss sich der Haßlocher in einem Ordnungswidrigkeiten-, sowie Strafverfahren verantworten. Weiter wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

