BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl im Kölner Hauptbahnhof

Mönchengladbach (ots) - Bundespolizisten nahmen am Montagmittag (12. Februar) um 12.35 Uhr, am Mönchengladbacher Hauptbahnhof einen Mann (31) fest, nach dem per Strafvollstreckungshaftbefehl gesucht wurde. Er wurde festgenommen und einer Justizvollzugsanstalt übergeben. Der 31-jährige Deutsche wurde auf dem Europaplatz angetroffen. Er hatte eine Restfreiheitsstrafe ...

