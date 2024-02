Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt Gesuchten im Mönchengladbacher Hauptbahnhof fest

Mönchengladbach (ots)

Bundespolizisten nahmen am Montagmittag (12. Februar) um 12.35 Uhr, am Mönchengladbacher Hauptbahnhof einen Mann (31) fest, nach dem per Strafvollstreckungshaftbefehl gesucht wurde. Er wurde festgenommen und einer Justizvollzugsanstalt übergeben.

Der 31-jährige Deutsche wurde auf dem Europaplatz angetroffen. Er hatte eine Restfreiheitsstrafe von 530 Tagen von einer Gesamtfreiheitsstrafe von 2 Jahren und drei Monaten zu verbüßen. Verurteilt wurde er durch das Amtsgericht Mönchengladbach wegen Diebstahlshandlungen in 20 Fällen. Ihm wurde der Haftbefehl eröffnet. Im weiteren Verlauf übergaben ihn die Beamten an die nächste Justizvollzugsanstalt.

