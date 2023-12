POL-KA: (KA) Waldbronn - Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) - Eine bislang unbekannte Täterschaft setzte am Mittwochnachmittag in Forchheim einen Pkw in Brand. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde ein Passant gegen 16:30 Uhr auf ein brennendes Fahrzeug auf einem Parkplatz in der Vogesenstraße aufmerksam und wählte den Notruf. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen und verhinderte weitere ...

mehr