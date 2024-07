Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Tatverdächtiger mit Diebesgut gestellt

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei hat einen tatverdächtigen Dieb mitsamt Diebesgut auf der Straße angetroffen und mit zur Wache genommen. Am Donnerstag, 18. Juli 2024, wurden die Polizeibeamten gegen 15 Uhr zur Bismarckstraße in Bulmke-Hüllen gerufen. Dort wurden in der zurückliegenden Nacht zwei Garagen aufgebrochen und unter anderem das Mofa eines 84-jährigen Anwohners gestohlen. Auf Videoaufzeichnungen konnten zwei Tatverdächtige erkannt werden. Nachdem die Einsatzkräfte die Strafanzeige aufgenommen hatten, machten sie sich im Streifenwagen auf den Weg zurück zur Wache. Als sie sich auf der Hohenzollernstraße befanden, fiel ihnen das in der Nacht gestohlene Mofa auf. Einer der Tatverdächtigen war hiermit auf dem Gehweg unterwegs. Die Beamten stoppten den Jugendlichen und nahmen ihn mit zur Wache. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der 15-Jährige durch einen Erziehungsberechtigten abgeholt werden. Den Gelsenkirchener erwartet eine Anzeige wegen des Diebstahls von Fahrzeugen. Das Mofa wurde seinem Besitzer wieder ausgehändigt. Die Ermittlungen dauern an.

